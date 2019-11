© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter torna in corsa per Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'inervento la scorsa estate di Rocco Commisso a bloccare la partenza del giocatore (destinazione Juventus) ha riaperto i giochi per la prossima estate. L'attaccante è valutato 60 milioni e se da una parte la Juve parte in vantaggio forte dell'accordo di qualche mese fa, i nerazzurri possono, al contrario dei bianconeri, garantire al giocatore un ruolo centrale nella rosa.