Inter, torna Zhang e il mercato si sdoppia: Ndombelè con Conte, Kroos con Allegri

vedi letture

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è in Italia: e il mercato per l'Inter, si sdoppia. In attesa di capire che ne sarà di Conte, i nerazzurri studiano una doppia tipologia di campagna rafforzamenti, che possa prevedese anche il clamoroso allontanamento dell'attuale tecnico. In caso di conferma per Conte, via Skriniar (scambio con Ndombelè) e Brozovic, secondo quanto scrive Tuttosport: il tecnico si aspetta un altro centrocampista e un difensore con l'addio dello slovacco, ma anche un esterno sinistro (Emerson Palmieri?) e un vice-Lukaku. L'obiettivo rimane Dzeko, più facile arrivare a Giroud o richiamare Pinamonti.

CON ALLEGRI - Se Zhang optasse per il cambio di tecnico, ecco che Eriksen potrebbe arretrare e fare il play, con Perisic, di ritorno da Monaco, subito in campo per dare una opzione tattica in più. Le richieste di Allegri porterebbero a Milinkovic-Savic come prototipo di centrocampista, ma la Lazio chiede una cifra tra gli 80 e 100 milioni per il serbo. Più semplice arrivare a Kroos, vecchio obiettivo di Allegri alla Juve, che potrebbe ritenere chiuso il proprio ciclo a Madrid.