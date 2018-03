Inter, tornano i rumors sul brasiliano Bernard per il futuro nerazzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornano i rumors, dal Brasile, su Bernard dello Shakthar Donetsk per l'Inter. In Sudamerica continuano a rimbalzare le voci sull'interesse del club di Suning per il trequartista che è in scadenza con la società ucraina nell'estate. L'operazione sarebbe 'sponsorizzata' da Kia Joorabchian, agente che ha portato nel recente passato a Milano anche Joao Mario e Gabriel Barbosa.