Inter, tornano in anticipo Hakimi e Nainggolan: domani tampone per entrambi

L'Inter, come annunciato dal club sul proprio sito, riprenderà il 7 settembre gli allenamenti in vista della prossima stagione. Domani è previsto il tampone per Radja Nainggolan, che rientra dal prestito al Cagliari, e per Achraf Hakimi: secondo quanto riferisce gazzetta.it entrambi anticipano quindi la ripresa degli allenamenti. Per Nainggolan è in corso la trattativa tra Cagliari e Inter ma la prima offerta del club rossoblu sarebbe stata respinta