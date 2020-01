Inter-Tottenham, domani il summit a Londra tra Spurs e ag.Eriksen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si terrà domani un nuovo e probabilmente decisivo incontro per Christian Eriksen all'Inter. Sky spiega che l'agente del giocatore e il presidente Levy si vedranno a Londra per sbloccare definitivamente la cessione del centrocampista danese. Gli Spurs chiederanno a Eriksen di rinunciare a un paio di milioni lordi per essere liberato subito.