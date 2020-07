Inter, tra 48 ore scade la clausola di Lautaro Martinez: Barcellona per ora in stand-by

Il 7 luglio, dopodomani, scadrà la clausola di risoluzione che è presente nel contratto firmato da Lautaro Martinez con l'Inter. Ad indicare la data è stato l'amministratore delegato Marotta, ma la deadline in questione non cambia i piani del Barcellona, che per il momento è fermo: 110 milioni sono troppi e il club catalano non li sborserà, per cui per acquistarlo dovrà essere l'Inter ad abbassare le richieste.

La versione dal Training Center. Secondo quanto filtra da Appiano, però, il bomber argentino non ha mai informato nessuno della dirigenza circa la sua volontà di andare via. A riportarlo è Sportmediaset, secondo cui la posizione dell'Inter è rimasta invariata: l'intenzione sarebbe quella di tenere El Toro, anche perché il club nerazzurro non è interessato a Junior Firpo, contropartita che il Barcellona vorrebbe inserire nella trattativa.