Inter: tra caos, rivoluzione e programmazione

Il caos prima della rivoluzione. In un’Inter che aspira sempre più al modello Juventus inaugurato e reso vincente grazie alla sapiente guida di Beppe Marotta, i primi passi dell’excursus dirigenziale nel nuovo amministratore delegato dell’Inter sono all’insegna della discontinuità rispetto al passato recente. Per questo motivo sono state esplicitate le richieste di chi, come Ivan Perisic, ha reso note le proprie volontà di cambiare aria. Una mossa che si rivolge al tentativo della costruzione di uno zoccolo duro all’interno dello spogliatoio, alla ricerca di un’unità di intenti che prescinda i desideri ed i capricci del singolo. L’entusiasmo manifestato da Cedric agli albori della sua esperienza con la maglia dei meneghini, rappresenta il solco tracciato nel quale cercare di proseguire gli innesti per un gruppo qualitativo ma evidentemente privo di un’anima, come espresso dalla mancata continuità di risultati sul campo. Una remissione alle proprie responsabilità che passa dal rispetto del patrimonio di cui si dispone, senza lasciare la possibilità ai club avversari di prendere economicamente per il collo un club che desidera risedere da protagonista al tavolo delle big del calcio continentale. Ed allora, parando i colpi di un fine gennaio inaspettatamente convulso, si programma il futuro ad ampio raggio. Prenotando un hombre vertical come Godin, che fa del carattere e del carisma uno dei piatti forti della casa, bloccando profili come Barella che pure non perde occasione di strizzare l’occhio all’universo nerazzurro, e lavorando su talenti alla Almendra recentemente individuati da Zanetti come un giovane sul quale scommettere ad occhi chiusi. Senza dimenticarsi di blindare chi allo stato attuale delle cose rappresenta i punti di maggiore forza della squadra, Icardi e Skriniar su tutti. E se in passato momenti come questi apparivano come il prologo di una bomba atomica, ora somigliano più ad una possibilità da sfruttare per rafforzarsi. Con Ausilio che si dedica agli affari di mercato e Marotta che inaugura una fase gestionale di cui, in casa nerazzurra, si sentiva decisamente la mancanza. Per le suggestioni da panchina, non è ancora il momento…