Inter tra mercato e rinnovi, tante le situazioni da valutare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In una settimana orfana del calcio giocato a causa della sosta per le Nazionali è inevitabile che si parli soprattutto di mercato. L’Inter in estate, con ogni probabilità, sarà tra le squadre che interverranno maggiormente in campagna acquisti, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare la tanto agognata qualificazione in Champions League. Allo stato attuale sembrano più probabili i preliminari che la qualificazione diretta… un motivo in più per rinforzare una rosa che quest’anno ha messo in luce più di un limite. Al di là del mercato, però, bisognerà valutare le situazioni dei calciatori che fanno già parte della rosa, per capire chi andrà confermato e chi messo sul mercato.

Non c’è nessun dubbio per Mauro Icardi, attaccante e capitano. L’Inter non ci pensa proprio a lasciarlo partire, ma c’è ovviamente da fare i conti con la moglie-agente Wanda Nara, che punta a ottenere l’ingaggio migliore possibile per Maurito. Sembra comunque difficile una partenza a giugno. Le atre situazioni sono meno urgenti, ma altrettanto spinose. Nel 2019 sono in scadenza Miranda, Andrea Ranocchia e Davide Santon, per cui c’è da valutare la volontà di trattenerli ancora. Nel 2020 è invece in scadenza Antonio Candreva, il cui rinnovo avrebbe più che altro il vantaggio di abbassare la quota di ammortamento, con conseguenti benefici per il bilancio. Per sfruttare l’opportunità nell’esercizio in corso, basterà rinnovare entro il 30 giugno. Ma non è esclusa una sua cessione, con Manchester United e Lazio in agguato.