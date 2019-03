Inter, tra scontenti e feriti le considerazioni su Lautaro: coinvolto anche il mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa del responso dello stucchevole ed incomprensibile caso del centravanti ferito, in casa Inter la settimana più importante della stagione parte con una certezza in più. Ovvero la considerazione eloquente che i nerazzurri, un centravanti al quale affidare le proprie velleità in vista del derby, ce l’abbiano eccome. L’incidenza di Lautaro Martinez sulla manovra dell’Inter, la consapevolezza dei propri mezzi evidenziata dal Toro nelle ultime uscite, è certamente la nota più positiva di una porzione di stagione decisamente dolorosa e movimentata per i meneghini. Un exploit che apre ad una serie di riflessioni che vanno certamente prese in considerazione: la prima rivolta al futuro. Succeda quel che deve succedere con Icardi e la sua procuratrice, in casa nerazzurra c’è davvero la necessità impellente di provvedere all’eventuale sostituzione del numero 9 con un giocatore dalle caratteristiche a lui assimilabili? Oppure sarebbe il caso di contestualizzare il futuro a lungo termine prevedendo l’esplosione totale del numero 10 scuola Racing Avellaneda affidandosi a lui?

E ancora, sarebbe opportuno interrogarsi rispetto all’affermazione tecnica e tattica di Lautaro Martinez, verificatasi nel momento in cui per un motivo o per un altro, non c’era scelta ulteriore rispetto a quella di affidarsi alle sue qualità. Con Icardi disponibile sarebbe accaduto lo stesso? La risposta sembra scontata, soprattutto verificando i minutaggi che erano stati concessi all’accoppiata nella prima fase della stagione. Considerazioni da approfondire, magari a margine di un Derby decisivo, in cui l’Inter sembra avere deciso a chi affidare le proprie velleità.