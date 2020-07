Inter, traguardo vicino e squadra ancora viva. Non capitava da una vita

La legge del "tutto torna e tutto si compensa" non esiste. Il calcio non è perfetto, gli arbitri sono umani, qualche volta anche confusi. E parecchio. In ogni caso a Roma l'Inter ha avuto la forza di rimanere in gara, procurarsi il rigore che Lukaku non poteva che trasformare. La mente torna al ko contro il Bologna, ma con il senno di poi è troppo facile. I nerazzurri di un Antonio Conte giustamente alterato nel post-match, vanno a -5 dalla Juventus che stasera allo Stadium ospita la Lazio. O i bianconeri chiudono una volta per tutte i discorsi sullo scudetto, o attorno a questo gli uomini di Simone Inzaghi danno vita a una sorta di triangolare (5 lunghezze con 12 punti ancora in palio si possono rosicchiare) per il titolo. "Continuiamo a subire attacchi e critiche, forse c'è premeditazione. Anche perché noto grande silenzio in merito a chi sta dietro di noi". Le ambizioni dell'Inter di Conte stanno rispettando le aspettative: la sua squadra è lì di fronte a un traguardo già scrutabile. Non capitava da una vita. Mai come adesso serve lucidità, isolamento dai rumori esterni, bava alla bocca e un pizzico di speranza.