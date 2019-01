© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova idea per la corsia laterale dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i nerazzurri sarebbero in trattativa per il terzino portoghese classe '91 Cedric Soares. In forza al Southampton, in questa stagione ha collezionato finora 22 presenze con un gol e due assist. Le negoziazioni tra i due club sarebbero già in fase avanzata.