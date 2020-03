Inter, trattativa col Chelsea per la conferma di Moses: possibile nuovo prestito

vedi letture

L'Inter avvierà presto un tavolo di trattativa col Chelsea per il riscatto di Victor Moses. Il nigeriano ha convinto Conte e i dirigenti, che ora si metteranno al lavoro per trovare un'intesa con i Blues. Il prezzo fissato per il riscatto è 12 milioni di euro, ma i nerazzurri proveranno a ottenere delle migliori condizioni per il pagamento dello stesso, oppure il semplice rinnovo del prestito per rimandare a momenti migliori l'esborso economico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.