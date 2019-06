© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Mauro Icardi è avvolto nel mistero ma La Gazzetta dello Sport parla della quasi certezza che nelle prossime settimana, magari entro l'8 luglio, si aprirà una trattativa tra l'Inter e la Juve per il suo trasferimento in bianconero.

Idee chiare - Steven Zhang non intente comunque svendere il giocatore e se non arriverà un'offerta da almeno 70 milioni di euro cash non si metterà neanche a sedere per trattare.

Contropartite - L'unica vera alternativa ai soldi che stuzzica l'Inter è lo scambio alla pari con Paulo Dybala ma sembra impossibile che la valutazione della Juventus possa essere di soli 70 milioni di euro. L'altra alternativa è rappresentata da Cuadrado ma i nerazzurri la prenderanno in considerazione solo di fronte a una valutazione bassa del colombiano, ovvero con il suo cartellino e tanti soldi in cambio dello stesso Icardi.