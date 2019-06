Inter, trattativa e obiettivo a sorpresa: è Lazaro dell'Herta Berlino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter è a caccia di un esterno per il 3-5-2 di Antonio Conte. Trattativa in corso per Valentino Lazaro dell'Herta Berlino, nazionale austriaco classe 1996. Era già vicino ai nerazzurri in passato, il giocatore decise di restare però in Austria a Salisburgo. Esterno a tutta fascia dopo aver iniziato la carriera da dieci, è un acquisto vicino all'Inter considerato funzionale dal tecnico Conte. Lo riporta Sky.