Inter, trattativa per il rinnovo di Icardi: nodi su clausola e ingaggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi e l'Inter, la corsa per il rinnovo del contratto continua. Secondo le ultime novità riportate da Rai Sport, Piero Ausilio offrirebbe sei milioni di euro per un prolungamento di una stagione, mentre il capitano interista e l'agente Wanda Nara punta ad avere almeno sette milioni. E all'orizzonte ci sono le sirene di grandi club europei, come Real Madrid e Psg, pronte a offrire a Maurito un ingaggio da 10 milioni di euro. Il nodo resta la clausola rescissoria, che da 110 milioni verrebbe alzata solo fino a 130.