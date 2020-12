Inter, tre acquisti dall’infermeria

In mancanza di possibilità concrete di investimento, in casa Inter si pensa a ciò che si potrà avere realisticamente a disposizione dopo la ripresa dei lavori in vista del ritorno del campionato. Lo sprint per rinfrescare lo stato di forma di una squadra comunque reduce da 7 successi consecutivi potrebbe dunque arrivare direttamente dall’Infermeria. Il primo obiettivo sará quello di implementare la condizione fisica di Stefano Sensi, riaffacciatosi con successo alla prima squadra nel finale d’anno e pronto a riprendersi un ruolo da protagonista assoluto come al principio della stagione passata. Poi sarà il turno dei sudamericani Sanchez e Vecino. Il primo è stato tartassato da infortuni che ne hanno minato la continuità di rendimento, ma nonostante ciò si è messo in luce come il secondo assistman del panorama calcistico italiano dell’anno appena trascorso. Il secondo, eternamente in sospeso tra rilancio e addio, avrà la chance per arricchire numericamente la linea mediana e dimostrare di poter essere un elemento utile nell’alternanza dei centrocampisti di quantità e rendimento necessari per sviluppare il gioco di Conte. Mercato e scambi permettendo...