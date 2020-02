© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tentativo estremo di capitan Handanovic di essere in campo, l’affidabilità di Candreva opposta alla freschezza di Moses, la voglia di rivalsa di Sensi è quella di prendersi l’Inter di Christian Eriksen. Sono sostanzialmente questi i dubbi che Antonio Conte si porta dietro in vista del derby di domenica sera, posta la quasi certezza della presenza di Alexis Sanchez dal primo minuto al fianco di Romelu Lukaku per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. Tre caselle da riempire a fronte di una formazione che per larghi tratti sembra già scritta, nel tentativo di proseguire la rincorsa al sogno scudetto trovando propellente emotivo da una vittoria nella stracittadina. Insomma uno scenario non sorprendete dal punto di vista tattico, visto che il tecnico nerazzurro non si discosterà dal paradigmatico 3-5-2 che ha contraddistinto la prima fase della stagione, ma più difficile da leggere dal punto di vista delle scelte dei singoli. La ricetta è sempre quella del dinamismo e della ferocia agonistica, attraverso la quale i nerazzurri saranno chiamati a “mangiarsi” le velleità milaniste di rovinare la festa ai concittadini e rilanciarsi nelle zone nobili della classifica. Un appuntamento da non fallire, sul quale in casa nerazzurra si punta per prendere lo slancio per affrontare al meglio 40 giorni infuocati che vedranno i milanesi attivi nelle tre competizioni nelle quali sono ancora in corsa. Si parte dal Derby, e cominciare bene è l’unica soluzione presa in considerazione.