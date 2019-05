Inter, tre nomi se parte Icardi: la sorpresa può essere Timo Werner

Sono tre le strade che l'Inter potrebbe perseguire in caso di addio di Mauro Icardi. La prima è legata a Romelu Lukaku, il favorito dei dirigenti e anche dal probabile neo tecnico Conte. Costa 50-60 milioni e a pesare sulla trattativa potrebbe essere anche il lauto ingaggio. Il secondo è Duvan Zapata, ma la richiesta da 40 milioni dell'Atalanta ha fatto scendere le sue quotazioni. Infine potrebbe esserci una sorpresa dalla Germania nel caso in cui il Bayern non riuscisse a chiudere l'accordo per Timo Werner. Il giocatore del Lipsia è in scadenza nel 2020 e i nerazzurri sono pronti a inserirsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.