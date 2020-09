Inter, tre possibilità per Antonio Conte: dal 3-5-2 al 3-4-1-2 con l'opzione doppio trequartista

Tante opzioni per mister Antonio Conte. La nuova Inter sta prendendo corpo con il tecnico nerazzurro che sta studiando diverse varianti tattiche per far integrare i nuovi arrivati e i potenziali acquisti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport traccia tre possibilità di schieramento: naturalmente la prima possibilità è il 3-5-2 con Lautaro e Lukaku in attacco con Vidal schierato in mediana al fianco dell’obiettivo Kanté e Barella con Hakimi e Young sulle fasce.

Uno o due trequartisti - La seconda opzione è quella già utilizzata in stagione, specie dopo l’ingaggio di Eriksen. Il 3-4-1-2 con il danese o Vidal alle spalle dei due attaccanti che restano ovviamente il Toro e il centravanti belga. L’ultima invece è il 3-4-2-1 con uno fra Lukaku e Lautaro in attacco con due Vidal, Eriksen e Sensi che possono agire alle spalle.