Inter, tre punti d'oro a Ferrara. Icardi batte 2-1 un'ottima SPAL

SPAL-Inter 1-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Soffre, combatte e vince ancora. Sesta vittoria consecutiva per l'Inter di Luciano Spalletti, che batte una indomita SPAL nel posticipo disputato al Mazza. Icardi propizia il primo e segna il gol della vittoria, inutile il momentaneo pari di Paloschi. In mezzo anche un errore dal dischetto di Antenucci e due interventi super di Handanovic, a testimonianza dell'ottima prestazione offerta dalla squadra emiliana.

BORJA E KEITA TITOLARI - Cambia ancora Luciano Spalletti, ben cinque elementi rispetto alla vittoriosa trasferta di Eindhoven. Torna dal 1' Vrsaljko, reduce dall'infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale, giocano anche Borja Valero, Miranda e Keita. La SPAL risponde col classico 3-5-2, con Djourou al centro della difesa, Valoti mezzala e Petagna in coppia con Antenucci in avanti.

RITMI INDIAVOLATI - Il match è subito vibrante, i ritmi sono altissimi. E l'Inter, alla prima occasione, passa in vantaggio: una sfortunata deviazione con il braccio (sarebbe stato rigore) di Djourou, sul colpo di testa di Icardi, mette fuori gioco Gomis. I padroni di casa reagiscono subito e conquistano un penalty pochi minuti dopo, ma Antenucci spreca malamente calciando a lato. I nerazzurri provano ad assestare il colpo del k.o. intorno alla mezzora: prima Keita uccide un contropiede sbagliando la scelta finale, poi Cionek compie un mezzo miracolo anticipando Icardi sulla linea di porta. Il finale di primo tempo è di marca ferrarese, con un super-Handanovic a negare il pareggio a Felipe e Valoti.

MOSSA VINCENTE - Sfortunata la SPAL, che torna in campo determinata a riequlibrare la situazione. La sfida resta combattuta, i nervi si fanno tesi minuto dopo minuto e questo gioca a favore dei locali. Petagna si libera in area dopo una mischia furibonda e calcia a botta sicura, ma scheggia solo il palo sinistro. Passano due minuti e Lazzari (migliore in campo) spara alto sulla traversa dopo aver saltato facilmente Asamoah. L'Inter sembra stanca e poco lucida, Spalletti richiama in panchina un deludente Keita e inserisce Politano. Il cambio decisivo, però, è quello di Semplici: Paloschi entra al posto di Antenucci e ripaga la fiducia del suo mister con un gol alla Paloschi, di rapina, sul cross di Fares dalla sinistra.

IL MARCHIO DEL CAPITANO - Quando l'inerzia della partita sembra tutta a favore della SPAL, la difesa di casa commette una distrazione fatale: Felipe tiene in gioco Icardi, Perisic imbuca per l'argentino, che è letale davanti a Gomis. Lazzari e Fares sono gli ultimi a mollare, ma l'Inter porta a casa tre punti di piramidale importanza. Dopo la sosta ci sarà il derby.