Inter, tre punti per lo slancio di mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si aspettava questo Natale, ma le difficoltà fanno spesso da corollario Alle grandi imprese. Questo è l’appiglio su cui l’Inter di Spalletti cercherà di far forza in vista della gara di stasera contro il Napoli, nel tentativo di uscire dal tunnel in cui si è infilata per i cattivi risultati delle ultime settimane oltre che per gli sviluppi del caso Nainggolan. Il pugno di ferro della società rappresenta certamente un viatico interessante nel tentativo di fornire rinnovata credibilità ad un club che manifesta la ferrea volontà di tornare a fare sul serio. In vista di gennaio non ci saranno stravolgimenti, ma si lavorerà per mettere in cascina fieno importante per l’estate. Martial è un obiettivo rilevante a costo zero, Barella qualcosa di ancora più concreto visto il vantaggio sin qui accumulato e difficile da sperperare. I risultati restano però condizione indispensabile per la costruzione del progetto, e lo scontro diretto con il Napoli fornirà indicazioni impossibili da ignorare.