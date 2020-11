Inter, troppe domande senza risposta. Squadra priva di solidità e cinismo

vedi letture

La parte sinistra della graduatoria raccolta in appena sette lunghezze molto racconta di questo campionato. Affascinante perché strano, interessante perché imprevedibile. Tutte sorprendono, sbagliano e poi ritornano. Certo non basta l'altalena dei risultati per spiegare l'incapacità dell'Inter di capitalizzare l'enorme mole di occasioni create in questa stagione. Una squadra, quella di Antonio Conte, non solida: in sette delle ultime nove gare ufficiali ha subito almeno un gol (19). E, nonostante le 22 reti segnate nello stesso periodo, neppure cinici sono i nerazzurri. A Bergamo se uno tra Lautaro e Vidal fa gol, probabilmente ora sarebbero terzi insieme al Napoli. Di esempi simili se ne potrebbero fare parecchi quest'anno. S'è capito che Lukaku, per attrazione della concentrazione avversaria, per leadership e feeling con la porta, fa come si suol dire mezza squadra. S'è capito che, piuttosto che dar fiducia a un campione come Eriksen, l'allenatore dei nerazzurri gioca piuttosto con un'ala nel ruolo di punta, o con una mezzala in posizione di trequartista. S'è capito che cambiare modulo manco a dirlo, pure se di vittorie nelle ultime otto gare ufficiali se ne conta una soltanto. S'è capito che questa stagione non è facile da leggere e neppure da prevedere. E' strana a tal punto che la squadra che meno convince, alla fine, può (ancora?) perfino trionfare. Perciò non rimane che viverla e "godersela" fino in fondo. E' già tanto se a tutte quelle domande ancora senza risposta, si riuscirà a risolverne quantomeno una.