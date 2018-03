Inter, troppi 35 milioni per Cancelo: spunta l'alternativa Varela

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

35 milioni di euro per il riscatto di Joao Cancelo. Una cifra alta quella pattuita dall'Inter con il Valencia per il terzino destro portoghese e per questo, se gli spagnoli non abbasseranno le pretese, secondo l'edizione odierna di Tuttosport sarebbe calda l'alternativa Guillermo Varela. Valutato 6 milioni di euro, gioca nel Penarol.