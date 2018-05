Inter, troppi tentennamenti su Cancelo. Il Valencia comincia a stancarsi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Valencia sta cominciando a perdere la pazienza in merito al continuo tentennare dell'Inter riguardo il possibile riscatto di Joao Cancelo: a questo punto non è nemmeno più una questione di ingresso in Champions o meno, coi nerazzurri in forte dubbio di disputare la manifestazione continentale dopo il ko contro il Sassuolo dello scorso weekend. Stando a Marca, il Valencia potrebbe decidere di trattenere il gioco e non cedere alle richieste nerazzurre su una rinegoziazione della clausola fissata a 35 milioni di euro. Tanto che per il momento è stato messo in standby anche il discorso legato a Kondogbia, il cui acquisto rimane comunque nelle intenzioni del club iberico.