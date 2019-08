© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Biraghi resta nei pensieri dell’Inter per la fascia sinistra. Nell'anno no che porta all’Europeo (è titolare con Roberto Mancini) il giocatore vorrebbe fare il salto di qualità affacciandosi anche sulla ribalta della Champions League. Occasione che -scrive Fcinternews - Inter e Atalanta potrebbero offrire al terzino mancino di Cernusco sul Naviglio. Con l’Inter sua prima scelta. Inutile negare l’amore di Cristiano per quella maglia in cui ha svolto dall’età di 7 anni tutta la trafila del Settore Giovanile fino alla ribalta della Prima Squadra. Un aspetto da non trascurare affatto anche in chiave Inter, visto che sarebbe utilissimo per quanto riguarda le liste. Continuano pertanto i contatti tra la coppia Ausilio-Marotta e l’agente del giocatore Mario Giuffredi: sul tavolo un quinquennale da 2 milioni netti a stagione(a Firenze Biraghi prende 1,1 più bonus). Resta ora da trovare l’intesa con la Viola, che valuta Biraghi 15 milioni. Possibile un prestito con diritto di riscatto o uno scambio, con i nomi di Dalbert e Politano che piacciono a Montella da tempo.