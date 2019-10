Inter, turnover a sorpresa? Le valutazioni di Conte e le grandi opportunità

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Parola d’ordine turnover. In casa Inter, dopo essere stati travolti dall’emergenza legata agli infortuni, serve centellinare le energie senza lasciare punti per strada, è così a seguito del fantastico exploit in Champions League contro il Borussia Dortmund, è già tempo di rivolgere la mente al campionato. La sfida contro il Parma è il passaggio obbligato per proseguire sulla strada del sogno di altissima classifica, e per perseguire l’obiettivo fino in fondo è probabile che ci siano delle variazioni che vadano a coinvolgere alcuni giocatori chiave sin qui mai toccati dal turnover da cui abbiamo fatto partire le valutazioni. Il primo grande escluso potrebbe essere De Vrij, protagonista assoluto del post sosta con due assist decisivi in altrettante partite: l’olandese potrebbe riposare domani e lasciare a Godin le chiavi del reparto arretrato nella zona centrale, con il conseguente schieramento di Bastoni sul centrodestra. Sulla linea mediana scelte obbligate per le vie centrali, mentre a sinistra potrebbe toccare a Biraghi dal primo minuto con Asamoah in panchina. La grossa sorpresa potrebbe invece arrivare nel reparto avanzato, perché i novanta minuti di riposo dovrebbero essere assegnati a Romelu Lukaku. Il centravanti potrebbe non partire titolare, con il ballottaggio per affiancare Lautaro Martinez che andrebbe a coinvolgere Politano ed il baby Esposito, reduce dalla fantastica prestazione all’esordio nella massima competizione continentale.