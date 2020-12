Inter, turnover con vista Europa

Turnover in vista per l’Inter in proiezione Bologna. I nerazzurri nella giornata di domani saranno chiamati a dare continuità al buon momento vissuto nell’ultima settimana tenendo però d’occhio la sfida decisiva di Champions League contro lo Shakhtar. Per questo motivo sono diversi i dubbi che attanagliano Conte in relazione alla possibilità di tenere a riposo qualche titolare per presentare un undici al massimo della forma nel mercoledì europeo. Davanti è possibile che venga confermato Alexis Sanchez al fianco del Lukaku formato monstre ammirato nell’ultimo periodo, mentre a centrocampo è quasi scontato che riposi Barella anche per il guaio muscolare patito di recente. Vidal avrà possibilità di tornare protagonista mentre Hakimi e D’Ambrosio sono destinati ad occupare le due corsie esterne per concedere un cambio a Darmian e Young che hanno ricoperto il ruolo nelle ultime uscite.

Si pensa all’Europa ma senza tralasciare il campionato: i passi falsi ci sono già stati e i nerazzurri non possono permettersene altri.