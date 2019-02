Inter, turnover e ottavi di Europa League. Aspettando Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il campo prima di tutto. La qualificazione agli ottavi di finale ha la priorità assoluta su tutto il resto, anche se questo resto si chiama Mauro Icardi. L’Inter vuole andare in fondo all’Europa League, fare bella figura, lasciare il segno, provare a vincerla. Perché alcune grandi del Vecchio Continente, attraverso la competizione internazionale meno affascinante, sono tornate alla ribalta nell’elite del calcio. Perciò stasera niente scherzi e concentrazione massima per mettere in ghiaccio il passaggio del turno contro il Rapid. Gli austriaci «arriveranno più liberi di evidenziare le proprie qualità e verranno a giocarsela» e un atteggiamento sufficiente, soprattutto fuori dai confini italiani, potrebbe esaltare qualsiasi squadra, spingerla oltre i propri limiti. Al Meazza, considerate le due prossime trasferte di fila (Firenze e Cagliari) in Serie A, Spalletti farà un po’ di turnover: in difesa uno tra Miranda e Ranocchia prenderà il posto di de Vrij al fianco di Skriniar, davanti Candreva rileverà Politano. Per quanto riguarda la linea mediana, Vecino e Borja sostituiranno la coppia titolare contro la Samp Gagliardini-Brozovic.

Ancora out Keita Balde («Dobbiamo aspettare un po' di tempo»), aspettando il ritorno di Icardi. Già, perché dopo la conferenza della vigilia del tecnico toscano, pare non ci siano dubbi sul suo reintegro in gruppo dell’ex capitano, con o senza fascia al braccio. «Se si ragiona dal punto di vista della logica, direi che Mauro tornerà al 100%». Come a dire: “Se la smetterà di fare il separato in casa, Icardi è un titolare indiscutibile di questa squadra”. Come dargli torto, in fondo stiamo pur sempre parlando del miglior giocatore in rosa, se non altro dal punto di vista offensivo. A giudicare dalle parole di Candreva, i compagni sarebbero anche pronti a riaccoglierlo, a metterci insomma una pietra sopra per un bene superiore. «Mauro è sempre stato sorridente, sta recuperando da un infortunio, ci tiene all'Inter e lo aspettiamo a braccia aperte. È dispiaciuto così come lo siamo noi, ma a questa squadra ci tiene». Intanto gli accertamenti di ieri non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso. Le scuse, ormai, sono esaurite.