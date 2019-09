© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport analizza la situazione di casa Inter, con la sfida contro la Sampdoria che incombe e la trasferta Champions col Barça che induce alla prudenza. In questo senso possibile un turno di riposo per Romelu Lukaku, con l'attacco che sarebbe così formato da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. In difesa invece scalpita Alessandro Bastoni, con Godin che potrebbe essere risparmiato dopo l'ottima gara con la Lazio. A destra tornerà titolare Candreva, mentre nel mezzo chance per Gagliardini.