Inter, tutte le strategie per l'attacco (con o senza Lautaro). Sanchez via, prestito per Esposito

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulle strategie in attacco dell'Inter. In casa nerazzurra tiene banco il caso Lautaro Martinez, legato all'Inter da una clausola da 111 milioni di euro ma soprattutto nel mirino del Barcellona.

L'Inter sa che in questo momento il futuro dell'attaccante argentino non è solo nelle sue mani e, per questo motivo, si sta guardando intorno. Chi potrebbe giocare con Lukaku? Piace molto Dries Mertens, che non ha ancora rinnovato col Napoli. Così come Timo Werner, legato al Lipsia da una clausola da 60 milioni (ma scadrà a fine aprile). Le alternative sono Martial dello United, Jovic del Real Madrid, Osimhen del Lilla e Aubameyang dell’Arsenal.

In uscita, scontato il non riscatto di Alexis Sanchez dal Manchester United. Probabile, invece, il prestito di Sebastiano Esposito per permettere al classe 2002 di giocare con maggiore continuità.