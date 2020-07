Inter, tutti i motivi per cui il sogno Messi è impossibile: età, ingaggio e la sua volontà

"Fantacalcio". E' così che Beppe Marotta nel pre-partita col Genoa ha derubricato i rumors che riguardano l'Inter e Lionel Messi, sogno impossibile per una serie di motivi spiegati dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. In primis la sua volontà: non pare volersene andare da Barcellona. Poi l'aspetto economico: difficile che la Pulce si accontenti di un ingaggio da meno di 40 milioni a stagione e l'Inter non può permetterselo neanche col Decreto Crescita. Infine l'età: Leo quest'estate compirà 34 anni, decisamente troppi per i parametri del club nerazzurro.