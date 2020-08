Inter, tutti i nomi per la mediana: entrate e possibili uscite

Movimenti di mercato in casa Inter, dopo il summit che ha sancito la riconferma sulla panchina nerazzurra per Antonio Conte. La condivisione delle linee programmatiche riguardanti il mercato hanno portato ai primi sviluppi, che di fatto riconfermano le esigenze nerazzurre rispetto ai profili da reperire sul mercato. Priorità alla corsia mancina, dunque, con il nome di Emerson Palmieri che resta sempre in cima alla lista di gradimento del tecnico. Sondate anche le possibili alternative, con il nome di Momo Fares che resta spendibile fino a quando la Lazio non chiuderà il colpo con la Spal. Da rivedere anche gli accordi con la Fiorentina per la riconferma dei prestiti di Dalbert e Biraghi: quella che pareva una formalità ha trovato invece una fumata nera nel recente incontro con il direttore gigliato Pradè. Il brasiliano tornerà in nerazzurro con la prospettiva di essere trasferito altrove, magari a titolo definitivo. Oltre a Tonali resta valida la ricerca di un altro profilo per la mediana: il sogno è Kante, la pista più percorribile Ndombele del Tottenham ma si vagliano anche altre alternative, come quella legata al solito Vidal questa volta ai margini del progetto Barcellona. In uscita Joao Mario che piace a Monchi per il dopo Banega a Siviglia. Discorsi sempre attivi anche con il Bayern Monaco per stabilire il futuro di Perisic: l’ottimo finale di stagione del croato, culminato con la conquista della Champions potrebbe portare i bavaresi a proporre una nuova offerta per l’acquisizione del cartellino dell’esterno.