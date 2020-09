Inter, tutti i sacrificabili per arrivare a Kanté. Tanti gli esuberi per raccogliere un tesoretto

L'Inter sogna N'Golo Kanté. Per arrivarci è necessario far cassa con le cessioni e molti sono i giocatori che potrebbero essere sacrificati. La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto della situazione: Marcelo Brozovic è uno dei sacrificabili a fronte di un'offerta adeguata e anche Skriniar potrebbe garantire la liquidità necessaria per tentare l'assalto al francese. In caso nessuno dei due dovesse partire serviranno diverse cessioni remunerative con Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Dalbert che potrebbero garantire un tesoretto. Altri sacrificabili sono Diego Godin e Matias Vecino.