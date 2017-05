Inter, tutti in discussione. Anche capitan Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tira aria di tempesta da Nanchino, quartier generale di Suning. Il presidente dell'Inter Zhang Jindong non è per nulla soddisfatto della piega che ha preso il finale di stagione della squadra nerazzurra e, per questo motivo, ha avvertito la squadra che tutti sono in discussione in vista del prossimo campionato. Anche il capitano Mauro Icardi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, al centravanti di Rosario viene imputata la scarsa capacità di imporsi come leader del gruppo nei momenti difficili. Icardi è uno spietato killer nell'area di rigore avversaria, ma non ha le caratteristiche del condottiero.