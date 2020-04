Inter, tutti pazzi per Esposito. Il Brescia lo vuole in prestito, potrebbe entrare nell'affare Tonali

Quale futuro per Sebastiano Esposito? Il baby talento dell'Inter il prossimo luglio, con la maggiore età, firmerà il suo primo contratto da professionista. Poi il club nerazzurro dovrà decidere se mandarlo a giocare in prestito oppure farlo restare alla corte di Conte. Sono tante le squadre che hanno messo nel mirino il talento nerazzurro, dal Parma al Sassuolo, passando per Cagliari e SPAL. Nelle ultime ore - si legge su FcInterNews.it - anche il Brescia avrebbe chiesto informazione: il club lombardo lo vorrebbe in prestito nell'ambito dell'operazione Sandro Tonali, ma è interessato a prescindere.