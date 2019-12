© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola parla di Matteo Politano dell'Inter. La Roma è l'ultima a iscriversi alla corsa all'esterno ventiseienne ex Sassuolo. Sul ragazzo ci sono anche Fiorentina, Atalanta e Parma. Cerca una piazza dove rifiorire, visto che nel 3-5-2 di Antonio Conte non trova spazio. L'Inter lo valuta 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe una plusvalenza visti i 20,7 milioni a cui è stato pagato.