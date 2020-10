Inter, tutto aperto per Joao Mario allo Sporting CP: il mercato portoghese finisce domani

Non è ancora tramontata l'ipotesi dell'addio a Joao Mario in casa Inter. Come ricordato da Sky Sport, infatti, è ancora più che aperta la possibilità di completare la cessione del centrocampista portoghese allo Sporting CP, visto che il calciomercato in Portogallo terminerà solamente domani.