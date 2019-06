Inter, tutto confermato: bloccato Lazaro, all'Hertha 21 milioni di euro

Tempo di grandi manovre in casa Inter, col tecnico Conte protagonista della full immersion di ieri nella sede nerazzurra assieme al presidente Zhang, a Marotta, Antonello, Ausilio e Oriali. I nomi di Romelu Lukaku, Valentino Lazaro, Stefano Sensi, Nicolò Barella e Edin Dzeko, del resto, sono sulla bocca di tutti ormai da settimane e l’allenatore leccese spinge per averli a disposizione prima possibile.

Fumata bianca - Tanto per dirne una - conferma La Gazzetta dello Sport - ieri l’Inter ha bloccato il prezzo dell’esterno austriaco Lazaro, rappresentato proprio da Pastorello. All’Hertha andranno 21 milioni di euro, anche se Marotta e Ausilio hanno chiesto tempo per formalizzare l’impegno più avanti, quando saranno conclusi altri importanti affari in uscita, indispensabili per portare a termine le operazioni più onerose e prioritarie per il club.