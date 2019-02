Inter, tutto su Conte per giugno. No all'ipotesi traghettatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se la possibilità di interrompere subito il rapporto con Spalletti per affidarsi ad un traghettatore (Capello?) non incontra le preferenze di Suning, ecco che l'Inter riflette con attenzione sul futuro del tecnico toscano da giugno in poi. A dispetto delle smentite di rito, si lavora a tutta per portare Antonio Conte ad Appiano. L'ex Juve tuttavia non ha intenzione di anticipare i tempi, ma di ripartire solo a giugno prossimo, con il tempo di programmare la sua stagione del ritorno dopo l'esperienza agrodolce col Chelsea. Lo rivela Tuttosport oggi in edicola.