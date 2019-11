© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due obiettivi per l'Inter, che vuole accontentare Antonio Conte, ma prima di farlo dovrà cedere. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato dei nerazzurri: le priorità sono Arturo Vidal e Matteo Darmian. Sul cileno c'è da lavorare ai fianchi col Barcellona per abbassarne le pretese, per il laterale non dovrebbe essere complicato trovare l'intesa col Parma. Il problema è che prima bisogna cedere, appunto. I due indiziati principali sono Borja Valero e Valentino Lazaro: per entrambi, l'Inter sta cercando una soluzione. Complicata soprattutto nel caso dell'esterno austriaco, pagato 22 milioni di euro in estate e da non svalutare dopo metà campionato.