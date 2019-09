© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter-Udinese cambia all'improvviso, i friulani continueranno in dieci la gara di San Siro. Follia di Rodrigo De Paul, che rifila uno schiaffo in pieno volto (non particolarmente violento, ma pur sempre schiaffo) ad Antonio Candreva, che lo aveva provocato in un battibecco: check al monitor per Mariani ed espulsione inevitabile per l'argentino in bianconero.