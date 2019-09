Inter-Udinese, dentro Sanchez: il cileno esordisce contro il suo passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il suo passato, Alexis Sanchez esordisce in Serie A: a dieci minuti dalla fine di Inter-Udinese (1-0 per i padroni di casa al momento), Conte manda infatti in campo il cileno, ex friulano, che fa così il suo esordio in maglia nerazzurra, alla terza giornata di Serie A.