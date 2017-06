Inter, ultima settimana di cautela

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cautelarsi prima dei botti. l’inter ha una missione da portare a termine: sistemare il bilancio prima del 30 giugno. A questo proposito Suning ha già reperito uno sponsor che garantirà 20 milioni di euro a stagione per i prossimi anni, ed i nerazzurri hanno intenzione di completare l’opera con qualche cessione di livello. Banega è l’indiziato principale, con il Siviglia sempre sugli scudi ed ancorato ad una proposta da 9 milioni che non soddisfa pienamente Piero Ausilio. Allo stesso modo procedono i contatti con lo United per Ivan Perisic, anche se a lato della trattativa in corso, i nerazzurri hanno dato piena disponibilità a rinnovare il contratto del croato a cifre in linea con quelle dei top player continentali. Il discorso con Ramadani ha toccato anche l’argomento Handanovic, specie in considerazione del fatto che le telefonate tra Spalletti e Szczesny arrivano a ritmo incessante. In entrata si entra nella fase bollente anche per Dalbert e Borja Valero: i contatti tra Ausilio e l’entourage del francese hanno rinnovato la pazienza delle parti in causa, mentre per il centrocampista viola sarà complicata la gestione ambientale prima di concludere l’operazione e regalare così a Spalletti il suo pupillo.