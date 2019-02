© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Bologna, Parma e Rapid Vienna. Tre partite, tre crocevia importantissimi per il futuro dell'Inter e soprattutto di Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato da Tuttosport c'è stato un lungo vertice notturno dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio e Beppe Marotta avrebbe piegato all'allenatore di Certaldo che non dovrà sbagliare i prossimi impegni. Da Spalletti, invece, lamentele per la gestione del caso-Perisic da parte dell'amministratore delegato. Nel caso in cui le prossime tre gare non dovessero andare bene potrebbe esserci il clamoroso ribaltone, con il fantasma di Antonio Conte che è già tornato.