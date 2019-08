© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimatum del Napoli per Icardi. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, l'argentino e la moglie-agente Wanda Nara vogliono mantenere la parola con Paratici ma non posso aspettare fino all'ultimo perché gli azzurri, che restano il piano B di Maurito, esigono una risposta entro mercoledì. Una mossa, quella di De Laurentiis, che obbliga Icardi a prendere una decisione difficile: l'attaccante nelle prossime ore dovrà valutare se accettare la corte di Carlo Ancelotti o se continuare ad avere fede nella Juventus. Maurito spera che nelle prossimi 48-72 ore Paratici riesca a fargli posto nella rosa bianconera in modo da non doversi rimangiare la parola data.