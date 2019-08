Inter, ultimo assalto a Dzeko. Icardi vede solo Juve. Hallo Perisic

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tre settimane alla fine del mercato. L’Inter fino ad ora, insieme alla Juventus, ne è stata certamente protagonista. Tuttavia a questa torta bella e buona, manca ancora la famosa ciliegina per essere perfetta. Dopo Lukaku, colpo vero della sessione estiva tutta, da adesso si comincia a entrare nel vivo per Dzeko. Il bosniaco è fresco dell’ennesima prestazione maiuscola con la Roma che ieri sera, dopo la presentazione ufficiale al pubblico, ha battuto il Real Madrid ai calci di rigore. Ancora una volta Edin ha messo in mostra tutto il suo repertorio: protezione, tagli, sponde, tocchi di prima, movimenti spalle alla porta, gol e leadership pura. Se Conte lo chiede un giorni sì e l’altro pure, un motivo ci sarà. E così Marotta e Ausilio tenteranno l’affondo definitivo, con l’obiettivo di chiudere i discorsi già entro metà settimana. Petrachi permettendo: prestazioni così, naturalmente, non potranno che accrescere richiesta e pretese della dirigenza capitolina. Oggi, comunque, (ri)partirà l’assalto al nove giallorosso. Proprio nel giorno in cui Inter e Bayern definiranno il passaggio di Perisic a Monaco di Baviera in prestito oneroso (5) con diritto (obbligo mascherato) di riscatto a circa 25. Soldi che serviranno per andare a caccia dell’ultimo ennesimo acquisto per la mediana. In ogni caso, non prima, di aver sistemato Icardi. Privazione della fascia e del numero di maglia, maxi investimento per Lukaku, nuovo attaccante in arrivo ed esplosione della stellina (intoccabile) Esposito, sono tutti motivi che fanno rima con inevitabilità. Maurito lascerà Milano e al 99%, salvo clamorosa permanenza di Higuain alla Continassa, lo farà per la Juventus. Paratici e Wanda si sentono praticamente sempre. L’intesa c’è, la voglia di incontrarsi pure. E il tempo a disposizione, di certo, non manca.