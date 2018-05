Inter, ultimo desiderio ed un ingrediente senza prezzo

Un’ultima possibilità. Come un condannato chiamato all’ultimo desiderio, l’Inter di Spalletti si ritrova l’inestimabile opportunità di dipendere solo da sè stessa nella corsa all’obiettivo per il quale ha sudato da luglio, iniziando contestualmente a costruire l’identità alla quale fare affidamento nel futuro prossimo e anteriore. Il successo di Udine è stata la risposta più eloquente al concreto rischio di un contraccolpo psicologico susseguente alle polemiche post derby d’Italia, ed il risultato dell’Atalanta in quello stadio dove verrà scritta l’ultima pagina di questo infinito campionato fornisce un’indicazione concreta sulla maniera più opportuna per affrontare le difficoltà: senza timori reverenziali e con indispensabile ausilio di gioco e carattere. Esattamente il modo con cui l’Inter di Spalletti ha interpretato la fase decisiva della stagione. Le discussioni accessorie, legate ai riscatti di chi come Cancelo e Rafinha sembra indispensabile per il proseguimento di una crescita innegabile, avranno tempi e modi opportuni. Di certo il valore dello spirito di gruppo guadagnato e costruito attraverso il lavoro di Spalletti, ha un valore inestimabile ed è impossibile da reperire sul mercato.