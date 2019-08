Inter, umiltà e Conte: l’uomo perfetto. Icardi out, ma chissà...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aspettative alte. Che Antonio Conte si crea da solo, giustamente. Anche perché in un club come l’Inter non puoi permetterti di non puntare alla vittoria. In ogni caso, guardando al passato recente, alle difficoltà che nerazzurri hanno palesemente riscontrato con Spalletti, occorrerà sciorinare una certa umiltà. In campo e fuori dal campo. Il nuovo tecnico, in questo senso, è l’uomo giusto al momento giusto. Anche perché si fa presto a parlare di anti-Juve. L’anno scorso su 9 punti, l’Inter ne mette a segno appena 4 con tanto di due sconfitte su due a San Siro. Malissimo. Questa volta, con una rosa (ancora da completare ma) nettamente superiore alla precedente, ci si aspetta - appunto - uno start di ben altra fattura. Inter-Lecce d’agosto in sostanza dovrà convincere da subito quanto a prestazione, risultato, armonia, determinazione e sudore. Poi e solo poi si potrà completare il quadro con Sanchez (Manchester ancora fermo sull’ingaggio da garantire al Niño), Biraghi (pronto a vestire una seconda volta la maglia con la quale è cresciuto) e chissà mai pure un centrocampista (che risponde sempre al nome di Vidal) nel caso in cui si riuscisse a vendere Joao Mario (Monaco in pole). E Icardi? Se mai ce ne fosse stato bisogno, Wanda Nara a Tiki Taka ha ribadito la volontà totale e inflessibile di Mauro nel voler rimanere a Milano. La strategia dell’ex capitano, perché sarebbe oltremodo sorprendente se non ce ne fosse una, non appare ancora del tutto chiara. Conte lo userebbe pure (chi non lo farebbe), ma non è lui che comanda e perciò il ragazzo resta fuori. Forse, un giorno, in un ipotetico momento di assoluta necessità, qualcuno penserà che riportare dentro uno dei tre migliori cacciatori d’aria al mondo, non sarebbe poi una scelta tanto perversa.