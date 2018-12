Inter, un altro 1-0: questa volta è Keita il protagonista. Empoli battuto

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la quinta volta in questo campionato, la seconda consecutiva dopo il successo in extremis col Napoli, l'Inter vince 1-0.Questa volta a farne le spese è stato l'Empoli, capitolato al Castellani a meno di venti minuti dalla fine e al termine di una prestazione più che dignitosa. Gara decisa dal terzo gol realizzato da Keita Balde alla squadra toscana, una conclusione molto precisa su un cross non perfetto di Vrsaljko finito alle spalle di un Provedel fino a quel momento impeccabile, ma che forse sulla stoccata del senegalese poteva fare qualcosa in più.

L'Inter come ormai consuetudine ha aspettato il fisiologico calo degli avversari per realizzare il gol decisivo, ha sfruttato la stanchezza di un Empoli costretto a forzare due cambi già nel primo tempo per gli infortuni rimediati da La Gumina e Pasqual e s'è portato momentaneamente a due punti dal secondo posto.

Come indicato anche dal risultato, è stata una gara equilibrata. Nel primo tempo le due squadre si sono equamente divise le occasione da rete, il pericoloso colpo di testa di Zajc e la conclusione dalla distanza di Politano i sussulti di una frazione in cui i ragazzi di Iachini, sempre corti e ben messi in campo, non hanno mai permesso ai nerazzurri di prendere il sopravvento.

Poi la ripresa, i cambi e l'ingresso di Lautaro Martinez che come col Napoli ha fatto la differenza. Questa volta il 'Toro' non ha segnato, ma ha dato maggiore peso offensivo a un attacco che prima della rete realizzata al 73esimo stava cercando con insistenza il gol almeno da una decina di minuti. La rete dello 0-1 è stata il frutto di un non forzato ma costante lavoro offensivo, un gol che certifica anche l'ottimo momento di forma di Keita Balde. Al di là del gol realizzato, l'attaccante senegalese ha confermato di essere una delle armi più pericolose a disposizione di Spalletti: per tutto il secondo tempo ha arato la corsia sinistra a suon di scatti e anche in fase difensiva ha dato un contributo importante.

Dopo lo 0-1, l'Inter ha avuto almeno un altro paio di occasioni per realizzare il raddoppio. Bravo Provedel a limitare i danni, un po' meno l'attacco dell'Empoli. Di fatto, dopo la rete di Keita la squadra di casa s'è fatta vedere nella trequarti avversaria solo al termine di un paio di iniziative individuali di Traoré e Zajc: poco, troppo poco per impensierire Handanovic e per evitare la quarta sconfitta consecutiva.