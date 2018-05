Inter, un altro argentino nel mirino: piace il classe '98 Gonzalez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un altro argentino nel mirino dell'Inter. Secondo quanto riportato dai colleghi di Premium Sport, i nerazzurri starebbero seguendo l'attaccante classe '98 dell'Argentinos Juniors Nicolas Gonzalez. Il giocatore si troverebbe in questi giorni in Italia per svolgere le pratiche di tesseramento comunitario.